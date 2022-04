Was tun nach der Flucht? : Stadt Bonn und Polizei erstellen Flyer für Ukrainer

Buschdorf Stadt Bonn und Polizei stellten an der Erstanlaufstelle für Geflüchtete in Buschdorf ihre neuen Flyer vor, die den Ukrainern eine erste Orientierung bieten sollen. Es gibt Faltblättchen auf Ukrainisch, Deutsch, Russisch und Englisch.

Die Polizei wirbt in ihrem Flyer ebenfalls in mehreren Sprachen dafür, dass man sich jederzeit an sie wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Außerdem warnt sie vor Betrügern und unseriösen Arbeitsangeboten – solche Geschichten sind schon mehrfach durch die Medien gegeistert, aber in Bonn seien der Polizei bislang keine Fälle bekannt, so Pressesprecher Simon Rott. Die Geflüchteten sollen überdies nicht auf Wohnungsangebote eingehen, die nicht von offiziellen Stellen oder Bekannten kommen. Schließlich sind die Adressen der Polizeiwachen in Bonn aufgelistet. Daneben gibt es ein weiteres Faltblatt, das Themen wie Menschenhandel, Gewalt gegen Frauen und Wohnen gegen Arbeit behandelt. Die Flyer werden auch am Bahnhof bei der Wache Gabi und beim Infopoint am Windeckbunker verteilt.