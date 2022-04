Musikschule Bonn : Honorarkräfte demonstrieren für bessere Bezahlung

Bonn Honorarkräfte der Bonner Musikschule machen sich weiter für eine bessere Bezahlung stark. Sie demonstrierten anlässlich der jüngsten Kulturausschusssitzung.

Anlässlich der jüngsten Sitzung des Bonner Kulturausschusses haben Honorarkräfte der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule (LvBM) vor dem Beueler Rathaus für eine bessere Entlohnung demonstriert. Der seit zwei Jahren währende intensive Einsatz der in ver.di organisierten Belegschaft für bessere Arbeitsbedingungen verzeichnete bereits erste Erfolge. So hatte der Stadtrat im Juni vergangenen Jahres beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2022 weitere Anstellungsverhältnisse im Umfang von zehn sogenannten Vollzeitäquivalent-Stellen einzurichten.

Dabei seien Gelder für Festanstellungsverträge in Höhe von insgesamt 400.000 Euro bewilligt worden. „Für diese Entscheidung sind wir dankbar, aber das kann nur der erste Schritt sein”, befand Christof Boerner. Für den Violinisten, der mit Klavierlehrerin Bolee Kim ver.di-Betriebsgruppensprecher ist, gehen die Zugeständnisse nicht weit genug. Von der beschlossenen Maßnahme könne nur ein Teil der 80 Lehrkräfte auf Honorarbasis profitieren.

„Zwei Drittel der Honorarkräfte wird leer ausgehen. Wir brauchen daher dringend mehr feste Stellen“, beteuerte Boerne und verlangte eine Honorarerhöhung für die freien Kräfte. An der Musikschule gebe es weiterhin eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, ergänzt Kim. Das Honorar betrage bei gleicher Ausbildung und Erfahrung um bis zu 50 Prozent weniger pro Stunde als der Lohn der Festangestellten.

Versichern müssen sich die Honorarkräfte selbst und haben keinen Anspruch auf Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung, Job-Ticket oder Urlaubsgeld. „Ich arbeite seit elf Jahren als Lehrerin für die Schule. In dieser Zeit wurde mein Honorar einmal um zwei Euro erhöht. In derselben Zeit stiegen die Parkgebühren auf vier Euro die Stunde. Hinzu kommt nun die Inflation. Von dem Honorar können wir nicht mehr leben”, so Bolee Kim.