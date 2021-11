Aktion zum Beethoven-Jubiläum : „Hovens Beet“ in Bonner Innenstadt abgebaut

Abgebaut wurden am Wochenende die Baumkübel und Sitzgelegenheiten der Aktion „Hovens Beet“ in der Bonngasse. Foto: Axel Mörer Foto: Axel Mörer

Bonn Die Aktion Hovens Beet entlang der Bonngasse ist Vergangenheit. Pflanzkübel und Sitzgelegenheiten wurden am Ende des Beethoven-Jubiläums wieder abgebaut.

Große Bäume in Holzkübeln, Staudenpflanzen und Bänke haben gut zwei Jahre lang in der Umgebung des Beethovenhauses in der Bonngasse so etwas wie eine gemütliche Gartenatmosphäre gezaubert. „Hovens Beet“ nannte sich die Aktion, die das Unternehmen Forster Garten- und Landschaftsbau anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahres 2020 in die Tat umgesetzt hatte. Jetzt sind Beet und alle dazu gehörenden Sitzgelegenheiten in der Bonngasse wieder verschwunden.