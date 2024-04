Tierische Bundespolitik in Bonn Hunde müssen draußen bleiben

Tatsächlich waren 1954 selbst innerhalb des Bundeshauses Tiere zu finden. Der Chef des Bundespresseamtes, von Eckhardt, hielt in seinem Büro nicht nur einen roten Kardinal aus Südamerika. Er betrieb dort auch ein großes Seewasseraquarium mit Fischen aus dem Mittelmeer, mit Strandkrabben und Hornkorallen. Das wirke wie Nervenbalsam auf gestresste Naturen. Seine Empfehlung, auch in der Wandelhalle vor dem Plenarsaal ein großes Aquarium aufzustellen und mit siamesischen Kampffischen – durch Glasscheiben getrennt – zu besetzen fand indessen keinen Widerhall. Helmut Kohl indessen mag die Idee Jahrzehnte später gefallen haben. Der Pfälzer ist – bezogen auf Tiere – neben dem von ihm favorisierten Saumagen auch für das Aquarium in seinem Bonner Kanzlerbüro bekannt geworden. Viele Beobachter hielten das Wassermöbel seinerzeit für provinziell. Heute ist es Teil der Sammlung im Haus der Geschichte – allerdings unbesetzt. Nachdem das Aquarium lange als verschollen oder zerbrochen galt, war es bei einer Frau in Norddeutschland wieder aufgetaucht.