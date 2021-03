Corona-Impfung in Bonn : „Ich habe mich zum ersten Mal über Fieber gefreut“

Bonn Menschen mit Behinderungen, die außerhalb einer Pflegeeinrichtung leben, kamen in der Impfpriorisierung zunächst nicht vor. Das hat sich geändert. Grünen-Ratsfraktionschefin Annette Standop gehört zu dieser Gruppe und ist inzwischen das erste Mal geimpft.

Geimpft worden sei sie mit dem Serum Astrazeneca. „Ich habe es zunächst gut vertragen, hatte aber am Tag danach hohes Fieber und Schüttelfrost.“ Das war allerdings schnell wieder vorbei. Ihre Reaktion zeige, dass ihr Immunsystem gut gearbeitet habe. „Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über Fieber gefreut habe“, sagt sie und lacht.

Bislang fünf Personen als Härtefälle eingestuft

Laut Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann hat das Gesundheitsamt Bonn bislang fünf Personen in Bonn als Härtefälle eingestuft und zur Impfung gegen Corona geschickt. „Im Gesundheitsamt beurteilen mehrere Ärztinnen und Ärzte die Anfragen auf Impfpriorisierung. Diese werden nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut in Berlin sowie der aktuellen Landesimpfverordnung beurteilt“, erläutert Hoffmann. Bei den meisten Anträgen handele es sich um Anfragen zu einer Gleichstellung mit anderen schwer chronisch Kranken, die in der hohen Impfpriorität vorgesehen seien. Eine Einstufung in die hohe Priorität bedeute dann, dass die Antragsteller zwar in die nächsthöhere Impfgruppe aufstiegen, aber trotzdem auf den Impftermin dieser Gruppe warten müssten.