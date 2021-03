Stadt informiert : Impfen, was das Zeug hält

Bonn rangiert bei der Anzahl der gegen Corona geimpften Bürger auf Platz eins in NRW. Die Impfaktion soll in der Bundesstadt jetzt zusätzlich Fahrt aufnehmen, verspricht Feuerwehrchef Jochen Stein.

Einen großen Sprung nach oben hat der Inzidenzwert in Bonn von Donnerstag auf Freitag gemacht. Er sprang von 85 auf 95, 2. Konkrete Gründe konnte die Stadt Bonn in einer Pressekonferenz mit Gesundheitsamtsleiterin Susanne Engels und Feuerwehrchef Jochen Stein nicht nennen. Engels sprach von einem diffusen Infektionsgeschehen, insbesondere gebe es einzelne Fälle an vielen Schulen und Kitas. Insgesamt sei der Anteil der deutlich schneller ansteckenden Virusvarianten auf 54,4 Prozent gestiegen. Stein kündigte in dem Zusammenhang an, dass beim Thema Impfen die Stadt Bonn nochmals Gas geben will. Ohnehin steht die Stad Bonn bestens da: Mit 13,15 Erstimpfungen auf 100 Einwohnern rangiert die Bundesstadt in NRW auf Platz 1. Den Spitzenplatz nimmt die Stadt auch bei den Zweitimpfungen mit einem Wert von 5,56 Impfungen pro 100 Einwohnern ein. Auf einem der letzten Plätze aller Kommunen in NRW rangiert der Rhein-Sieg-Kreis.