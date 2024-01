Neuer-Kitabedarfsplan für Bonn In Bonn fehlen mehr als 1000 Kita-Plätze

Der Ausbau der Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten ist für die Stadt Bonn nach wie vor eine Herkulesaufgabe: So fehlen in den kommenden Jahren mehr als 1.000 Kitaplätze, wie man im aktuellen Kindertagesstätten-Bedarfsplan nachlesen kann. Vor allem für Kinder unter drei Jahren (Ü-3) sieht die Lage nicht rosig aus, vielen von ihnen dürften im laufenden Anmeldeverfahren leer ausgehen. Der Bedarfsplan geht jetzt in die Beratung der politischen Gremien.