Bonner Chronik Studierende in der Inflationsfalle

Im Winter 1974 erlebt Bonn eine der bis dahin größten Kundgebungen in seiner 25-jährigen Hauptstadtgeschichte. Mitte Januar demonstrieren zwischen 30.000 und 40.000 Studierende, Schüler und Mitglieder der Gewerkschaftsjugend aus allen Teilen der Bundesrepublik in einem Sternmarsch für die sofortige Verbesserung der staatlichen Ausbildungsförderung. Die generellen Forderungen der 68er-Bewegung nach mehr Teilhabe und (linker) Weltverbesserung sind überwiegend praktischen pekuniären Forderungen gewichen. Auch wenn jeder und jede studieren darf: Das muss man sich eben erstmal leisten können. So protestiert man vor allem „gemeinsam gegen die Inflation“ und gegen das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).