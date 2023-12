Infos über Verkehrsversuch an der ULB Auch Radler wollen auf der Adenauerallee die schnellste Route

Für den Studenten Jakob Riedel (25) ist das der richtige Weg, das Radfahren in Bonn noch attraktiver zu machen. Es gebe zwar gute Radführungen am Rheinufer und in der Kaiserstraße. „Aber ich wohne in Bad Godesberg, da ist die Adenauerallee für mich die schnellste Route zur Uni“, so der Student. Als Autofahrer nehme man doch auch am liebsten die schnellste Route, warum das für Radler nicht gelten solle, fragt er.