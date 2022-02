Demo in Bonner Innenstadt : Initiative fordert Ende der Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas

Bonn Eine kleine Gruppe protestiert immer samstags im Stadtzentrum. Sie will gezielt Familien mit Kindern ansprechen und distanziert sich von rechtem Gedankengut.

Die Organisatorinnen betonten, dass sie jedwede Art von faschistischem und diskriminierendem Gedankengut ablehnten: „Es sind humanistisch und links geprägte Werte, die uns antreiben. Wir wollen auf Augenhöhe und mit Verstand Lösungen finden, wie unsere Gesellschaft mit Gesundheitsthemen aktuell und auch in Zukunft umgeht“, so Mitveranstalterin Anna Zwar. In den vergangenen Wochen sollen an ihren Protestaktionen jeweils rund 60 Demonstranten teilgenommen haben. Die Initiative hat für kommenden Samstag einen erneuten Protestzug durch die Innenstadt angekündigt. Die Aufmerksamkeit auf die Corona Maßnahmen wollte am Samstagmittag auch ein einzelner Demonstrant von „Corona-Demo.de“ richten. Mit wehender Kanada-Fahne unterm Arm stand der Mann auf dem Münsterplatz und sprach mit Passanten.