Interview mit Ian Paice und Simon McBride „Wir wollten nicht Ritchie Blackmore Nummer 573“

Bei den Inhalten seiner Lyrics sei Gillan völlig autark, erzählt Paice. „Wenn wir eine Platte machen, präsentieren wir Ian nur ein paar Musikstücke, in denen Platz für eine Strophe und einen Refrain ist, und dann nimmt er es mit, und wir wissen nicht, was passieren wird, bis wir das fertige Ding hören.“ Ihr diskutiert nicht über die Lyrics? Paice: „Ich akzeptiere immer seine Texte. Er würde mir nie sagen, was ich mit dem Schlagzeug machen soll.“ Und so sei es auch mit den Texten. „Manchmal sind sie großartig, und manchmal ein wenig verwirrend.“ Zur einfachen Regel gehöre, dass man mit dem, was man tue, in Ruhe gelassen werde. „Wenn du dich gegenseitig zu sehr beeinflusst, würde sich die ganze Dynamik ändern.“