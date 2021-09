Session 2021/22 : Jeck op de Bühn

BONN. Tanz und Musik stehen beim karnevalistischen Vorstellnachmittag traditionell hoch in Kurs. Beim Vorstellnachmittag des Festausschusses Bonner Karneval präsentierten sich insgesamt rund 20 Redner sowie Musik- und Tanzgruppen.

Mit dabei war unter anderem die Prinzengarde Vilich-Müldorf. Hinter den Akteuren liegt wegen der Corona-Pandemie bekanntlich eine ganz besonders lange Durststrecke. „Wir freuen uns, dass das lange Warten ein Ende hat“, brachte es Festausschuss-Präsidentin Marlies Stockhorst auf den Punkt. Und so wurde auf und vor der Open Air Bühne im Kulturgarten am Römerbad vom Nachmittag bis in weit in den Abend – in gebotener Lautstärke – geschunkelt und gefeiert. Für Begeisterung sorgten unter anderem „De Pänz us dem ahle Kölle“. Als Lokalmatadore waren unter anderem der 1.Bonner Showtanz-Club und die Sternschnuppen Bockeroth mit von der Partie. Somit konnte sich der „Bazillus Carnevalensis“ wieder einmal ausbreiten. Anders sollte es dem Corona-Virus ergehen: Gegen ihn stand vor der Tür der Impfbus der Stadt bereit, der ebenfalls rege besucht wurde.