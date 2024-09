Ein Job in der Verwaltung Mehr ist weniger - mindestens bei roten Fahrradstraßen

Ein paar Tage nach dem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts gegen eine Fahrradstraße in Ückesdorf hat die Stadt Bonn am 30. August eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Sie ist auf der Suche nach einem Verkehrsplaner mit Schwerpunkt Radverkehr, der Spezialtugenden mitbringen soll, die in diesen Zeiten unerlässlich erscheinen. Als wichtige Kompetenz soll die oder der Gesuchte die „sichere Anwendung der technischen und rechtlichen Vorschriften und Regelwerke zum Radverkehr“ beherrschen. So etwas kann dabei helfen, fehlerhafte Anordnungen von Radstraßen durch die Straßenverkehrsbehörde frühzeitig zu erkennen und bereits im Vorfeld zu vermeiden. Die Beauftragung teurer Anwaltskanzleien mit Nacharbeiten könnte entfallen. Eine Win-win-Situation für den Steuerzahler.