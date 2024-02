Schrecken des Zweiten Weltkriegs Zeitzeuge warnt vor Rückkehr zur Nazi-Zeit

Sechs Wochen lang war Ivar Buterfas an der neuen Schule, dann wurde der damals sechsjährige Sohn einer Deutschen und eines Juden auf dem Schulhof vor versammelter Schülerschaft vom Schulleiter beschimpft und vom Gelände gejagt. Jugendliche stellten ihm nach, taten ihm weh, versuchten, ihn zu verbrennen. „Dabei wusste ich nicht einmal, was Jude war“, erzählte er am Mittwoch in der Aula der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Das war 1936, als Judenhass in der deutschen Gesellschaft etabliert und der Familie schon klar war, dass die Polizei ihr nicht helfen würde.