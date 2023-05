Haushalt der Stadt Bonn Picken warnt vor Haushaltskürzung bei Kindern und Jugendlichen

Ausgerechnet an Kindern und Jugendlichen zu sparen, würde das Prinzip der Nachhaltigkeit verraten, das die Ratsmehrheit für sich in Anspruch nehme, so Picken. „Es wäre kurzsichtig und unverantwortlich.“ Wenn an der Förderung von oft benachteiligten, jungen Menschen gespart werde, verschlechtere das die Zukunftsaussichten für Kinder und Jugendliche und provoziere erhebliche soziale Probleme. „Wir dürfen unter Nachhaltigkeit nicht allein Maßnahmen in der Umwelt- und Verkehrspolitik verstehen. Gleichbedeutend ist eine Investition in die Ressource Mensch“, so der Theologe und promovierte Politologe weiter.