Personalentscheidungen aus Köln Jugendseelsorger Jasper jetzt auch Interims-Pfarrer am Münster

So hat Woelki Münsterkaplan Christian Jasper und Pfarrer Peter Rieve als Interims-Pfarrer der zur Münsterkirche gehörenden Gemeinden St. Martin und St. Petrus eingesetzt. Beide sollen die Arbeit im Sinne von Stadtdechant Picken fortführen. „So kann die erfolgreiche Arbeit von Dr. Wolfgang Picken rund ums Bonner Münster aus den vergangenen fünf Jahren weiterhin zukunftsfähig umgesetzt werden“, so Schultz. Rieve übernimmt vorübergehend die Pfarrei St. Petrus in der Nordstadt, er ist dort bereits Pfarrvikar. Jasper wird Interims-Pfarrer der Pfarrei St. Martin am Bonner Münster.