Neue Form der Jugendbeteiligung Junge Bonner sprechen in der Politik ein Wort mit

Bereits vor etwa einem Jahr hatte der Rat der Stadt Bonn das Konzept zur „Kinder- und Jugendbeteiligung im Verwaltungshandeln und an politischen Entscheidungsprozessen in Bonn“ beschlossen. Mit der Gründung des Kinder- und Jugendbeirats verpflichtet sich die Stadt zur UN-Kinderrechtskonvention, die auch vorsieht, die Stimmen junger Menschen systematisch in die Gestaltung ihrer Zukunft mit einzubeziehen.

„Nur, wenn junge Menschen erleben, dass ihre Meinung gehört wird und dies einen Unterschied macht, werden sie sich nachhaltig beteiligen“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Eine umfassende Beteiligung der Bonner richte sich auch an die jungen Menschen der Stadt. „Nur wenn wir deren Wünsche und Forderungen ernst nehmen, können wir ein lebenswertes Bonn für die jungen und nachfolgenden Generationen gestalten“, fügt Dörner hinzu.