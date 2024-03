Rückenwind für Bundestagskandidatur Junge Union spricht sich für Streeck als Kandidaten aus

Bereits jetzt hat der Vorstand der Jungen Union (JU) nach einer Mitgliederbefragung, so heißt es in einer Pressemitteilung, ein Votum pro Streeck gefasst. Damit sei die Junge Union die erste Organisation, die sich klar für einen der beiden Kandidaten positioniert habe, so JU-Vorsitzender Victor Abs. Die JU sei überzeugt, dass Streeck mit seiner Expertise „Tatkraft und Energie“ in den Bundestag bringen werde. „Er will Bonn als internationale Beethoven-Stadt mit all ihrem Potenzial wieder nach vorne bringen.“ Zugleich wolle er sich in Berlin für die junge Generation einsetzen.