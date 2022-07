Am Kaiserplatz droht neuer Ärger : Punkertreffen schreckt Geschäftsleute auf

Beim Punkertreffen im vorigen Sommer am Kaiserplatz gab es viel Ärger wegen Müll und Lärm. Foto: Michael Forst

Bonn Am Wochenende plant die Punkerszene ein Großtreffen am Kaiserplatz und Hofgarten. Das hat die ansässigen Geschäftsleute auf den Plan gerufen, die ein ähnliches Treffen von vor einem Jahr in schlechter Erinnerung haben.

„Spaßtage Bonn 2022 – 8. bis 10. Juli – Kaiserplatz – 2 Min. vom Hbf – Musik, Saufen, Chillen, Party“: Eine ungewöhnliche Einladung, die zurzeit in den sozialen Medien kursiert und die vor allem die Gewerbetreibenden und Kaufleute rund um den Kaiserplatz auf den Plan gerufen hat. Denn hinter dieser Einladung steckt die Punkerszene, mit der die Anlieger des Platzes und der näheren Umgebung im Sommer voriges Jahr bei einem Treffen mit weit mehr als 100 Punkern aus dem ganzen Bundesgebiet keine gute Erfahrung gemacht hat. Es hagelte massive Klagen über Vandalismus, Dreck und Lärm. Doch die Stadt Bonn, die ebenfalls aus dem Netz von dem Punker-Treffen erfahren hat, gibt sich gelassen. Man habe alle Vorkehrungen getroffen, damit das Treffen nicht wie im Vorjahr ausufere, teilte Stadtsprecherin Barbara Löcherbach dem GA am Donnerstag auf Nachfrage mit.

Damals hatte der Betreiber eines Eissalons am Kaiserplatz seinen Laden bereits samstagmittags geschlossen, viele Gäste hätten sich belästigt gefühlt und seien deshalb wieder gegangen, berichtete er dem GA hinterher. Auch gab es Beschwerden von Geschäftsleuten über einige Teilnehmer, die ihre Notdurft in Gebüschen und vor den Hauseingängen verrichtet hätten. Dazu kam viel Kritik wegen Ruhestörung sowie über die Müllmassen und leeren Flaschen, die überall zurückgelassen worden seien.

Genehmigung war kein Muss

Bei dem Punkertreffen handele es sich um ein nichtgenehmigungspflichtiges Treffen, daher habe die Stadt Bonn nur beschränkt Einfluss auf Ort und Datum des Treffens, betont Löcherbach. In den vergangenen Jahren seien rund 150 bis 200 Personen zu den Treffen gekommen, mit einer entsprechenden Zahl rechne die Stadt auch dieses Mal wieder.

„Stadt, Polizei und Bonnorange haben die Ankündigung zum Anlass genommen, sich gemeinsam abzustimmen und Vorkehrungen zu treffen. Die ‚Spaßtage‘ werden eng begleitet. Ziel ist es, die Belastungen für die Anwohnenden möglichst klein zu halten.“

Dazu werde die Stadt dieses Mal auch Toilettenhäuschen und Mülltonnen, wie sie für Veranstaltungen üblich sind, an Kaiserplatz und Hofgarten aufstellen, zudem werde die Stadtreinigung am Samstag- und am Sonntagvormittag den Platz reinigen. Löcherbach weiter: „Die Brunnen sind abgestellt. Bezüglich potenzieller Ruhestörungen und anderer Ordnungswidrigkeiten wird dieses Treffen genauso gehandhabt wie andere Treffen in der Öffentlichkeit auch.“ Zudem gebe es auch bereits eine erste Kontaktaufnahme zu Teilnehmenden des Treffens, mit denen auch bereits Maßnahmen besprochen wurden. „Hier entstand ein sehr kooperativer Eindruck“, so Löcherbach. Jedenfalls hat ein Teilnehmer im Netz seine Zeitgenossen schon mal dazu aufgerufen, vor dem Treffen einen Corona-Test durchzuführen und bei Symptomen zu Hause zu bleiben.

Auch die Polizei habe sich auf das Treffen vorbereitet, sagte Polizeisprecher Frank Piontek. Originär zuständig sei zwar das Ordnungsamt, aber die Polizei werde die städtischen Mitarbeiter im Falle eines Falles tatkräftig unterstützen. Das habe man bereits dem Einzelhandelsverband und auch der nahegelegenen Kreuzkirchengemeinde auf Nachfrage versichert.

Geschäftsleute trauen dem Frieden noch nicht

Doch die Geschäftsleute am Kaiserplatz trauen diesen Versprechen nicht. In einem Offenen Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne), an die Bonner Parteien, Polizei und Ordnungsamt erinnern sie an das Treffen von letztem Jahr, wo es teils auch zu Sachbeschädigung gekommen sei. „Und auch jetzt kündigen Polizei und Ordnungsamt an, im ‚Sinne einer Deeskalationsstrategie‘ die Chaoten gewähren zu lassen“, interpretieren die Geschäftsleute die Gespräche mit Polizei und Stadt.