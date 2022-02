Karneval und Corona : Kamelle trotz Corona

Bonn Karneval ist auch in diesem Jahr anders als gewohnt. Die IGS Friedrichstraße und die Ehrengarde der Stadt Bonn sowie die Bonner Stadtsoldaten haben sich etwas einfallen lassen, um die jecke Zeit ein bisschen weniger trist zu machen.

In der vergangenen Woche wurde die Friedrichstraße bereits mit den Fahnen der Stadtsoldaten und der Ehrengarde geschmückt. Nun haben fleißige Hände knapp 2000 Papiertüten mit Kamelle befüllt und in den Geschäften der Friedrichstraße verteilt.

Während der Karnevalstage, vom 24. Februar bis zum 1. März werden diese an die kleinen Kunden verteilt, um sicher zu stellen, dass der Blutzuckerspiegel, auch ohne Zug, saisongerecht in schwindelerregende Höhen getrieben wird. Die Geschäfte der Friedrichstraße wollen sich so laut dem IGS-Vorsitzenden Dirk Daniels auch für die treue ihrer Kunden bedanken, die in schwierigen Zeiten immer wieder den Weg in die Läden finden.