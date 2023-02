Nach drei Jahren Pause : Karnevalsjecken feiern ausgelassen bei „Bonn steht Kopp“

Hardtberg Nach drei Jahren Pause konnte Bonns größte Karnevals-Party wieder stattfinden. Bereits am Freitagabend hatte das dreitägige Format im Telekom Dome begonnen.

Am Freitag und Samstag lockte das Event bereits zahlreiche Jecken in den Telekom Dome. Die Corona-Pandemie hatte für eine dreijährige Zwangspause gesorgt, die am Freitagabend gegen 18.30 Uhr beendet wurde.