Quiz zur jecken Zeit : Wie gut kennen Sie den Bonner Karneval?

Bei der Prinzenproklamation 2023 in Bonn traten auch Tanzvereine undTanzcorps auf. Foto: Benjamin Westhoff

Interaktiv Bonn Bald ist es wieder so weit: Die jecke Zeit beginnt, in Bonn und der Region wird wieder Karneval gefeiert. Wie gut kennen Sie sich mit dem Karneval in Bonn aus? In unserem Quiz finden Sie’s heraus.



Denn wenn et Trömmelche jeiht, dann stonn se all parat! Das Lied der Karnevalsband „Die Räuber“ wurde 1993 veröffentlicht und noch immer ist es ein Klassiker unter den Karnevasliedern. Der Prinz und die Prinzessin und das gesamte Festkommitee marschieren nicht selten auf dem Lied in die Sitzungshallen und werden mit Klatschen und Mitsingen begrüßt. In Köln und Bonn ist das Lied sicherlich so bekannt wie die aktuellen Hits „Pirate“ von Kasalla oder „Dä Plan“ von Querbeat. Denn kaum ist die Weihnachtszeit vorbei und das neue Jahr wurde mit Feuerwerk eingeleitet, steht die jecke Zeit mit ihren Sitzungen, Partys und Umzügen vor der Türe.

Doch Karneval und Fastelovend bedeuten nicht nur Feiern, tanzen und schunkeln. Karneval hat eine lange Tradition. Wir haben für die besonders Jecken ein Karnevalsquiz mit Fragen rund um den rheinischen und bönnschen Karneval erstellt und Fakten rund um den Fasteleer zusammengetragen. Sie können sich testen: Was weiß ich über die jecke Zeit und bin ich für die närrischen Tage gut vorbereitet?