Ausbildung und Beruf : Karrieremesse im Telekom Dome

Der Karrieretag im Telekom Dome sorgte in den vergangenen Jahren stets für großen Zulauf. An diesem Donnerstag, 16.September, findet er erneut statt. Foto: Benjamin Westhoff

BONN Mit 50 Arbeitgebern geht am kommenden Donnerstag, 16.September, der Bonner Karrieretag in die neunte Runde. Von 10 bis 17 Uhr geht es im Telekom Dome am Basketsring um die richtige Berufswahl.



Von Rüdiger Franz

Ziel der Veranstaltung ist es unter anderem, Bewerber und mögliche künftige Arbeitgeber zueinander zu bringen. Veranstaltet wird der Karrieretag Bonn kalaydo.de und dem General-Anzeiger.

In der Zeit der Corona-Pandemie ist die Jobmesse für viele Unternehmen endlich wieder eine Möglichkeit für persönliche Gespräche mit Bewerbern. Unter den teilnehmenden Ausstellern sind beispielsweise Flix die Fahrschule, die Invite Group, die Scopevisio AG und die Tertia Berufsförderung. Wie bei jedem Karrieretag gehört auch diesmal ein umfangreiches Programm dazu. Hier können die Besucher Tipps zu Jobsuche, Bewerbung und Karriere bekommen. Angeboten werden zum Beispiel ein Bewerbungsfotoshooting, ein Bewerbungsmappencheck und Vorträge.

„Die Vorbereitungen auf unsere Messen sind seit dem letzten Jahr natürlich umfangreicher geworden, da vieles zusätzlich organisiert wird. So muss sich zum Beispiel jeder Aussteller und jeder Besucher vorab online registrieren und vor Ort einen Negativnachweis vorzeigen. Auf der Messe verlaufen die Wege als Einbahnstraßensystem“, so die Veranstalter. ga