Grünen-Kandidatin : Katrin Uhlig will in den Bundestag

und in der Welt Mit Katja Dörner als neue Oberbürgermeisterin in Bonn verliert die Stadt ihre „grüne Stimme“ im Bundestag, sagt die Partei. Diese Aufgabe will die Bonnerin Katrin Uhlig übernehmen: Sie bewirbt sich um eine Kandidatur für die Bundestagswahl 2021.



Die Bonnerin Katrin Uhlig, zurzeit Büroleiterin und wissenschaftliche Referentin beim stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, in Berlin, bewirbt sich als Kandidatin für die Bundestagswahl 2021. Uhlig ist vor allem in der Energiepolitik und im Klimaschutz aktiv. „Ich habe darüber nachgedacht, ob ich diese Themen in einer anderen Rolle weiter begleiten will“, begründet Uhlig gegenüber dem GA ihre Entscheidung, sich für die Bundestagswahl aufstellen zu lassen. Nachdem Katja Dörner (Grüne) die Oberbürgermeisterwahl für sich entschieden hat, wird sie den Bundestag bald verlassen. Ob Ulhig Grünen-Kandidatin wird, müsse aber noch die Kreismitgliederversammlung abstimmen.

Im Schreiben an die Fraktion begründet sie ihre Bewerbung mit dem frei werdenden Platz im Bundestag durch Katja Dörner. Dies bedeute, dass die Partei ihre „Bonner Stimme im Bundestag“ verliere. „Das darf nicht so bleiben“, schreibt Uhlig. Gerade Bonn als Sitz des UN-Weltklimasekretariats mit vielen internationalen Organisationen, die im Umwelt- und Klimabereich tätig seien, brauche ab 2021 wieder grüne Impulse im Parlament.

Dörner habe sich für die Kleinsten der Gesellschaft stark gemacht. „Sie hat sich besonders für die Rechte der Kinder – gerade in der Corona-Pandemie – eingesetzt und war eine sehr starke Stimme im Bundestag“, sagt Uhlig über Dörner.

Das Thema Klimaschutz habe Uhlig zu den Grünen geführt. Dort habe sie sich in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Energiepolitik an den verschiedensten Stellen eingesetzt. „Als Bundestagsabgeordnete möchte ich meine ganze Energie in die Umsetzung der Energiewende stecken“, schreibt Uhlig. Die aktuelle Bundesregierung habe nicht „mehr als heiße Luft“ geliefert.

Uhlig sieht sich als NRW-lerin. „Zwischen Kottenforst und Siebengebirge, Rhein und Sieg fühle ich mich wohl.“ Aufgrund der internationalen Ausrichtung Bonns fordert sie einen Zusatzvertrag zum Bonn-Berlin-Gesetz. „Weniger als ein Drittel der Arbeitsplätze in den Bundesministerien befinden sich in Bonn, dabei müssten es nach dem Bonn-Berlin-Gesetz die Hälfte sein.“ Für die Weiterentwicklung des UN-Standorts Bonn seien aber gerade die Bundesministerien das Rückgrat und Voraussetzung.

Auch wolle sie klar für eine weltoffene Gesellschaft stehen. Dazu schreibt sie in ihrer Bewerbung: „In den letzten Jahren mehren sich weltweit die Stimmen, die Menschen diskreditieren, attackieren und ausschließen wollen. Auch in unserem Land und in unserer Stadt. Durch Lautstärke versuchen diese Stimmen den Eindruck zu erwecken, sie wären die Mehrheit und würden für alle von uns sprechen.“ Deshalb fordert sie ihre Parteikollegen in Bonn dazu auf, „gemeinsam lauter zu sein“.

