Bonner Persönlichkeiten : Kerner moderiert Aids-Gala

Bekannter Bonner: Johannes B. Kerner moderiert die Aids-Gala. Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn Der Erlös soll auch an HIV-Infizierte in der Ukraine gehen. Aids ist dort ein deutlich vorherrschenderes Thema als in Deutschland.

Nach der Corona-Zwangs-Pause soll die zehnte Jubiläums-Gala für die Deutsche Aidsstiftung am 14. Mai im Opernhaus Bonn stattfinden. Für den Abend haben die Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig zwei berühmte ehemalige Bonner gewinnen können: Der bekannte Entertainer, Talk-König und Moderator Johannes B. Kerner wird als Moderator durch den Gala-Abend führen, der zweifach Grammy-Nominierte und Trompeter Till Brönner übernimmt die Schirmherrschaft und wird mit dem Beethoven Orchester Bonn auftreten.

Deutlich mehr HIV-Positive in der Ukraine

Mit Hilfe der Benefizgala sollen auch HIV-Infizierte in der Ukraine sowie unter den Kriegsflüchlingen unterstützt werden. „In der Ukraine leben fast dreimal so viele HIV-positive Menschen wie in Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Zugunsten der guten Sache verzichten der Stiftung zufolge alle Künstlerinnen und Künstler auf ihre Gage.