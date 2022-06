Lecke Gasleitung in der Kaiserstraße : Kita bleibt nach Verpuffung geschlossen

Die Kita „Kleine Kaiser“ bleibt nach einer Verpuffung im Gebäude an der Kaiserstraße noch geschlossen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Nach einer Verpuffung aufgrund einer lecken Gasleitung bleibt die Kita in dem betroffenen Gebäude an der Kaiserstraße erst einmal geschlossen. Die Stadt sucht mit der Elterninitiave jetzt eine Lösung für die Betreuung der Kinder.

Die Kita „Kleine Kaiser“ ist nach einer Verpuffung am Mittwochmorgen nach wie vor für den Betreuungsbetrieb geschlossen. Die Einrichtung, die von einer Elterninitiative geführt wird und die sich im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes an der Kaiserstraße befindet, darf nicht betreten werden, wie Leiterin Elif Rhayel dem GA am Freitag sagte.

Alle Eltern der 25 Kinder, die die Kita besuchen, seien in einer Rundmail informiert worden. „Ob wir Montag öffnen können, hängt davon aus, was die Stadtwerke Bonn und die Polizei sagen“, so Elif Rhayel. Sie sei froh, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch keine Kinder und Mitarbeiter in den Räumen befunden hätten. „Da haben wir wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt.“

Die Feuerwehr war, wie berichtet, am Mittwoch um 6 Uhr morgens in die Kaiserstraße ausgerückt. Die Bewohner hatten sich zu dem Zeitpunkt bereits auf die Straße begeben. Verletzt worden war niemand. Die Verpuffung hatte laut Feuerwehr auf allen Etagen Türen, Fenster und Möbeln beschädigt.

Noch am Nachmittag stand die Ursache fest: Laut SWB war durch einen Kurzschluss in einem Kabel im Stromnetz ein Stromausfall ausgelöst worden. Dieser Kurzschluss sei auch Ursache für ein Gasleck in einer Leitung in der Nähe des Hauses gewesen. Die Gasleitung und die Stromleitung hätten sich im Störungsbereich gekreuzt, hieß es weiter.