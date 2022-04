Suche nach neuer Immobilie : Vermieter will Mietvertrag mit Bonner Kita Huckepack nicht verlängern

Heilpädagogischer Kindergarten Heiderhof geräumt : „Waldkinder“ spielen jetzt am Sommerberg Die Kinder der städtischen Kita sind auf andere Tagesstätten verteilt worden. Dort betreibt die Stadt auf dem Gelände einer ehemaligen Tennishalle eine Einrichtung. Der andere Teil der „Waldkinder“ und ihrer Erzieher sowie Therapeuten sind in Einrichtungen unter anderem in Auerberg gewechselt.