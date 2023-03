Premiere : Erster Bonner Klima-Preis geht nach Vilich-Müldorf

Ärger in Wachtberg : Umweltschützer kritisieren Ausfall des Umweltausschusses Weil erneut ein Umweltausschuss in Wachtberg abgesagt wurde, gingen für den Naturschutz engagierte Bürger auf die Barrikaden. In einem Offenen Brief machten sie ihrem Ärger Luft. Die Politik rechtfertigt die Absage.