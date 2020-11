Krankenhaus übernommen : Klinik der Malteser heißt jetzt Helios

Bonn. Das Malteser-Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg in Hardtberg hat einen neuen Namen: Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg. Der neue Träger hat das Haus zum 2. November übernommen.

Der Trägerwechsel ist vollzogen: Das Malteser-Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg in Hardtberg gehört jetzt zur Helios Kliniken-Gruppe. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit verbunden ist auch ein Wechsel des Namens zu Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg.

Das Bundeskartellamt hatte am 17. Juni den Weg für die Integration des Hardtberger Krankenhauses in die Helios Kliniken-Gruppe freigegeben. „Zum 2. November wurde der Trägerwechsel jetzt offiziell vollzogen. Wir freuen uns darauf, die strategische Ausrichtung der Klinik nun gemeinsam weiter mit Leben und Inhalt zu füllen“, sagt Reiner Micholka, Regionalgeschäftsführer der Helios-Region West.

Für die Umbenennung hätten sich die Mitarbeiter der Klinik selbst entschieden. „Uns war es wichtig, die neuen Kolleginnen und Kollegen in diese Entscheidung einzubinden“, sagt Micholka. An der Abstimmung hätten sich mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter beteiligt. Mit einer deutlichen Mehrheit sei dann die Entscheidung auf den neuen Namen gefallen. Mit der Umbenennung werde sich auch die optische Präsenz des Hauses verändern. So ist der neue Klinikname bereits auf dem Klinikgebäude zu lesen. Auch Infobroschüren und eine überarbeitete Internetseite werden künftig mit dem neuen Namen und Logo versehen.

In den zurückliegenden Wochen hätten der Austausch und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund gestanden. „Dazu gehörten auch die Infrastruktur, etablierte Abläufe und Standards am Haus. Nach und nach wird jetzt eine Annäherung bei klinik- und verwaltungsrelevanten Systemen folgen sowie die Anbindung des Helios Klinikums Bonn/Rhein-Sieg, der Apotheke und des Logistikzentrums in Kerpen sowie der MVZs in Rheinbach und Bonn an das Helios Netzwerk“, erklärt Saligmann. „Darüber hinaus werden wir zeitnah bauliche Veränderungen vornehmen, um den Patientenkomfort und die technische Gebäudestruktur zu verbessern“, fügt sie hinzu. mur