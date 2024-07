Diskussion um AfD-Konto Warum die Sparkasse Köln-Bonn Konten der AfD nicht kündigen kann

Sollte eine Bank der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehenden, als rechtsextrem geltenden Partei AfD das Spendenkonto kündigen? Die Initiative „Oma gegen Rechts“ meint ja und hatte sich laut Berichten unter anderem von der Deutschen Presse-Agentur und der Tagesschau deswegen in Berlin mit einer Petition mit mehr als 33.000 Unterschriften an die Berliner Volksbank gerichtet. Dort hat die Bundes-AfD bislang ein Spendenkonto unterhalten. Die Bank soll das Konto inzwischen gekündigt haben, heißt es. Das hat die Bonnerin Kathrin Ramelow zum Anlass genommen, an die Sparkasse Köln-Bonn zu appellieren, dem Beispiel der Volksbank in Berlin zu folgen. Hintergrund: Der AfD-Kreisverband führt bei der Sparkasse Köln-Bonn ein Spendenkonto.