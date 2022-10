Film über den Rapper Xatar : “Rheingold“ von Star-Regisseur Fatih Akin feiert Premiere in Köln

Interview vor Auftritt im Kulturgarten : Das sagt Xatar über seine Musik, seine Jugend – und über das Gold Der in Bonn aufgewachsene Gangster-Rapper Xatar tritt zusammen mit SSIO und Samy am Samstag im Kulturgarten in der Rheinaue auf. Er hat Höhen und Tiefen in seinem Leben hinter sich. Doch was sagt er zum Verbleib der Beute aus seinem Goldraub?