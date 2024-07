Notizen aus B. Lieber das Bier in der Hand als den Wirtschaftsparkplatz auf dem Dach

Kaum nähern sich die rollenden Zapfsäulen der Bierbörse, schon stockt die Stadt den Bevölkerungsschutz auf. Bloß: Wie unterscheidet man Katastrophen vom normalen Alltag? Reicht der Genuss von Klassikern wie Karlovacko oder Päffgen, oder müssen es schon die Erzeugnisse aus Andechs sein? Weil das aus Whisky gebraute Bier im letzten Jahr zu lasch war, wurde diesmal ein Weinstand zwischen die Buden gemogelt. Wer den Unterschied bemerkt, muss zurück auf Los. Apropos zurück auf Los: Ein kühles Getränk (oder auch drei oder fünf) war gewiss auch jenen 750 Fahrgästen jenes ICE genehm, der am Donnerstag nach einem Oberleitungsschaden zwischen Bonn und Köln liegenblieb. Immerhin präsentierten sich der nahe Toom-Markt und das Gelände des SV Rot-Weiß Zollstock 05 bei klarer Sicht in ihrer ganzen Pracht, sodass die vier Stunden bis zum Eintreffen der Ersatzbusse vorbeiflogen wie die Fahrräder am Stau auf der Adenauerallee. Ob die Busse inzwischen ein Ziel erreichten, am Rastplatz Eifeltor von der Mocro-Mafia aufgebracht wurden oder noch Leute auf der Umleitungsstrecke bei Montabaur einsammeln, ging in der intensiven Krisenkommunikation der Bahn unter.