So gesehen Wildtiere auf Friedhöfen

Zu den simplen Möglichkeiten, sich italienische Lebensfreude in den Bonner Haushalt zu holen, gehört die Anschaffung einer Pastamaschine. Macht ordentlich was her, sieht ansprechend aus und suggeriert handwerkliches Können in der Küche. Dabei bleibt es in aller Regel, denn es ist einfacher, eine Packung Nudeln im Geschäft zu kaufen, als klebrigen Teig durch die Maschine zu walzen. Für alle diejenigen, die darunter leiden, dass ihre Pastamaschine höchst selten zum Einsatz kommt, bietet sich ein Kunstkursus der örtlichen Volkshochschule an, der an diesem Donnerstag beginnt. Er hört auf den eingängigen Titel „Kaltnadelradierung und nachhaltige Drucktechniken mit der Pastamaschine“. Und das beste: Es gibt noch freie Plätze, wie das Presseamt mitteilt. Nachhaltig ist das Angebot auch, weil ohne zusätzliche Chemikalien gearbeitet wird und die Teilnehmer erfahren, wie sie aus aufgearbeiteten Safttüten Druckplatten herstellen können. Ein kleiner, bescheidener Beitrag, um die Stadt bis zum Jahre 2035 auf dem Weg in die Klimaneutralität zu begleiten.