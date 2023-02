Notizen aus B. : Die Stadt, über der Spione ins Leere fliegen

Womöglich im Visier von Spionageballons? Bonn und seine Stadtverwaltung. Foto: Matthias Kehrein

Was wurde in dieser Woche nicht alles über Agententätigkeit und Augmented Reality geschrieben! Dabei kommt an der Bonner Stadtverwaltung so schnell kein Schnüffler vorbei. Da können die Verkleidungen auch noch so gut sein, wie die SPD erfahren musste.