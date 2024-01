Notizen aus B. Mit dem Gartenschläfer ins neue Bonner Jahr

Hm, irgendwie hat er nicht gezündet, der Dreifachwumms zu Silvester, auf den wir uns so gefreut hatten. Selbst in Medinghoven soll die Stimmung schon beim Vorglühen im Keller gewesen sein, als zwischen „Dinner for one“ und „Ein Herz und eine Seele“ der Kanzler im Fernsehen verkündete: Wir in Deutschland kommen da durch. Das klang plötzlich gar nicht nach Bazooka und „You’ll never walk alone“, sondern nach dem Tischfeuerwerk „Schampus Party Knaller“. Oder nach jenem schwachen Licht am Ende des Tunnels, der uns in 51 Wochen hoffentlich halbwegs unbeschadet wieder ausspuckt, worauf unsereins bereits hoffte, als wir vor Weihnachten mehrere Tage in der Schlange vor der Godesberger Post verbrachten. Wenigstens waren dort das „Haus des Döners“ und die „Beef Buddies“ mit humanitärer Hilfe zur Stelle.