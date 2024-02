Notizen aus B. Tschingderassabumm im Stadthaus

Der Rhing, das Müngersdorfer Stadion, sogar Königswinter: Jeder Klecks auf der Landkarte wird in den schönsten Karnevalsliedern besungen, bloß das Bonner Stadthaus nicht. Das ist ungerecht, zumal es sich mit seinem Zierrat aus Türmchen, Treppen und Brücken und all den Kunstschätzen mit Baudenkmälern wie dem Kölner Dom oder den Pyramiden von Gizeh mindestens auf Augenhöhe befindet. Besonders stark wirkt der Effekt kurz vor Sonnenaufgang, wenn die Schritte der staunenden Betrachter bleischwer werden, weil sich aus Richtung „N8schicht“ oder „Wache“ die mächtige Westfassade vor ihren Augen erhebt. Kurz bevor der Bau wegen ein paar Reparaturen demnächst in die Notbetreuung geht, lüften wir an dieser Stelle ein Geheimnis: Sehr wohl nämlich ist es das Bonner Stadthaus, welches die Dichter der Karnevalslieder seit vielen Jahren zu ihren heimeligen Versen verleitet.