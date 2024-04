Neuer Kämmerer in Bonn Ein Master of Disaster für die Schwammstadt

Während KI-programmierte Roboter kommunikative Jobs wie Glossenschreiber, Schlussmacher oder Bundeskanzler längst ersetzen können, geht das beim Bonner Stadtkämmerer natürlich nicht so einfach. Also wurde die Schwammstadt auf der Suche nach einem Kandidaten so lange ausgepresst, bis die irrsten Geschichten ins Kraut schossen. Dass bei der Industrie- und Handelskammer leibhaftige Mitglieder der Grünen mitmischen sollen, wirkte dabei ähnlich skurril wie der verrückte Traum, Bayer Leverkusen würde Deutscher Meister.