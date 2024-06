Notizen aus B. Das schwarze Loch, das 15.000 Bonner verschluckte

Der rasant sinkende Bierkonsum in Deutschland hatte es schon befürchten lassen, jetzt herrscht traurige Gewissheit. Es gibt deutlich weniger Bonner als die Stadtverwaltung dachte. Sagt jedenfalls der Zensus von Bund und Ländern. Wer hat Recht? Wie so oft blieb es an investigativen Journalisten dieser Redaktion hängen, der minimalen Rechnungstoleranz von 15.000 Bürgern näher auf den Grund zu gehen.