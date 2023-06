Notizen aus B. Kinderrechte, Klimakleber und kleines „Versäumnis“ im WCCB-Skandal

Der Platz der Kinderrechte liegt bei uns zu Hause irgendwo zwischen der offengelassenen Zahnpastatube und dem Schrank, aus dem am Wochenende die Nuss-Nougat-Creme geholt werden darf. Kein Wunder also, dass solch ein Ort auch bei der Stadt Bonn ganz oben auf dem Wunschzettel steht, schließlich hievt er sie auf Augenhöhe mit Kommunen wie Ludwigsburg, Uelzen und Balingen. Moment, bevor Sie jetzt gleich wieder spotten: In Ratingen gab es bei der Eröffnung des Kinderrechteplatzes Würstchen und Donuts, in Elmshorn Zaubertricks und Eiscreme. In Bonn ist das Rheinufer unterhalb der Oper vorgesehen, wo es nach dem Angelusläuten vom Münsterturm abends so schön vertraut nach Shisha und fehlenden Toiletten riecht. Aber an manchen Samstagen soll es dort mehr zu sehen geben als auf einem einzigen Rammstein-Konzert. Selbst die Polizei nutzt das Areal zum Chillen und installiert dort an den Wochenenden manchmal eine Webcam. Für die Daheimgebliebenen.