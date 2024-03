Kommentar zum Verkehr Gute Ideen für Bonns Straßen sind gefragt

Aufatmen können viele Autofahrer in und um Bonn herum – insbesondere alle, die beruflich mit dem Auto unterwegs sein müssen. Denn seit Montag ist nach der B56 am Endenicher Ei auch der Teilabschnitt der A565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf wieder frei. Und das soll nach aktuellem Stand auch erst einmal so bleiben: Denn die gute Nachricht ist, dass die für kommendes Wochenende erneut geplante Sperrung des Teilabschnitts doch nicht notwendig sein wird.