Personalie bei den Bonner Stadtwerken : Konzernchef Peter Weckenbrock verabschiedet

Bonn Peter Weckenbrock ist zum 1. Juli in Ruhestand gegangen.

Weckenbrock gehört den SWB seit 2004 an. Der 65-Jährige hatte zunächst die Tochtergesellschaft SWB Energie und Wasser geleitet, bevor er den Chefsessel übernahm. „In seine Zeit fielen unter anderem die Rekommunalisierung der Stromnetze in Beuel und Bad Godesberg, der Ausbau des Heizkraftwerkes Nord an der Karlstraße und der Startschuss für die Planungen zum ‚Innovationsdreieck’ am Alten Schlachthof“, sagte David Lutz, Aufsichtsratsvorsitzender SWB Energie und Wasser. An der Immenburgstraße sollen Bürohäuser, ein Wertstoffhof, Gewerbegebäude und eine Konzerthalle entstehen. Das „Wasserlandbad“ am Heizwerk Süd hätte der Diplom-Bauingenieur Weckenbrock gerne realisiert, aber ein Bürgerentscheid stoppte 2018 sämtliche Planungen.