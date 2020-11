Künstler spielen für Senioren : Konzert auf dem Gehweg

Tannebusch. Bei dem Projekt „Musik vor Seniorenheimen“ helfen sich Künstler und ältere Menschen. Wie vor dem Lotte-Lemke-Haus in Tannenbusch: Begeistert haben Senioren den Künstlern zugehört.

Die Bürgerstiftung Bonn lädt zu einer sogenannten Wohnzimmerspende für Dienstag, 1. Dezember, ein. Es ist eine Videokonferenz über „Zoom“, an der je ein Vertreter des Bonner Bildungsfonds und von „Musik vor Seniorenheimen“ über das Projekt berichten. Anmeldungen sind per E-Mail an info@buergerstiftung-bonn.de möglich. gso

Das Lotte-Lemke-Haus ist ein Wohnhaus für Menschen über 60 Jahre der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bonn-Stadt. Einer der Bewohner ist Heinz Schüller. Er hört sich das Konzert aus nächster Nähe an. Als die Musiker „Fly me to the Moon“ anstimmen, summt er die Melodie mit. „Sonst gibt es kaum noch etwas, das wir unternehmen können. Ich bin wenigstens gut zu Fuß und kann noch Spaziergänge machen. Doch andere Bewohner des Hauses können nicht mal das“, sagt Schüller.