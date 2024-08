Fährradtag des ADFC Kreuz und quer über den Rhein

Vier Touristikverbände nutzen laut Mitteilung den Radtouristiktag, um sich und ihre Region vorzustellen. Am Fähranleger in Grau­rheindorf sei die Bonn-Information präsent, in Mondorf die Naturregion Sieg. Am Fähranleger in Niederdollendorf informiere die Westerwald Touristik, in Bad Godesberg sei die Rhein-Voreifel-Touristik mit der Rheinischen Apfelroute präsent. Ein besonderer Höhepunkt sei der Radfahrer Gerd Jajschik aus Bad Honnef, der in historischer Fahrradkleidung auf einem Hochrad die Rundtour bestreiten werde und sich über Begleitung freue.