Experten sprechen über Gründe für teils leergefegte Supermarkt-Regale : Kunden hamstern nach wie vor Öl und Mehl

Jeder nur zwei Pakete: In einem Bonner Supermarkt wird auf ein Limit beim Weizenmehl hingewiesen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Seit Monaten sind die Regale für Mehl, Speiseöl oder Nudeln zeitweise leergefegt. Branchenkenner sehen ein anhaltendes Zusammenspiel aus mehreren Einflüssen als Gründe: Hamstertrieb, Rohstoffknappheit und anhaltende Lieferengpässe.



Die Zeichen der Zeit sind nach wie vor deutlich zu sehen: In vielen Bonner Supermärkten klaffen immer noch teils beträchtliche Lücken bei den Vorräten von Speiseöl, Mehl, Reis oder Teigwaren. Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, aber auch schon zuvor im Zuge der Corona-Pandemie ist das Szenario zu beobachten.

Bonner Händler wundern sich unter anderem über den anhaltenden Hamstertrieb, der die Vorräte ständig schwinden lässt. Branchenkenner betonen, dass auch anhaltende Lieferengpässe einen Beitrag zur Situation leisteten. Das Phänomen der leeren Regale – offenbar Folge eines unglücklichen Zusammenwirkens der Umstände?

Abgabe in den Läden Limits beim Einkauf von Öl oder Mehl nur begrenzt sinnvoll? Limits für bestimmte Produkte sollten und könnten nur in einem minimalen Zeitraum eingesetzt werden, sagt Manon Struck-Pacyna vom Lebensmittelverband Deutschland – „und sie sind ohnehin in den meisten Fällen nicht nötig oder sinnvoll“. Supermarktketten sollten ihre Kunden hierauf aufmerksam machen. Wer zudem einen Notvorrat, wie auch von staatlichen Stellen empfohlen, anlegen wolle, sollte auf Maß und Mitte achten. Das gelte auch für den vermeintlichen Alltagsverzehr: „Nur die wenigsten benötigen zehn Liter Sonnenblumenöl für den privaten Gebrauch.“ aba

Vielfältiger Umgang mit dem Missstand in den Läden

In den Filialen der diversen Ketten reagiert man seit Wochen mehr oder weniger organisiert, bisweilen kreativ auf die Umstände. Mit gedruckten Hinweisschildern etwa, die auf eine begrenzte Abgabezahl von Mehl-Paketen pro Person hinweisen. Anderswo, etwa bei einem Discounter in der Bonner Nordstadt, gibt ein eilig handgeschriebenes Blatt am Regal für günstiges Rapsöl die Regel im schärferen Ton vor: „Vier Stück pro Haushalt!“. In einem Endenicher Supermarkt habe das Personal für die treue Stammkundschaft kleinere Vorräte von derzeit oft vergriffenen Lebensmitteln bei Seite gelegt, berichtet eine Kundin dem GA, die namentlich nicht zitiert werden möchte. .

„Ich verstehe das bis jetzt nicht so richtig“, sagt ein Mitarbeiter des besagten Nordstadt-Discounters auf die Frage nach den Gründen für das anhaltend lückenhafte Sortiment. „Ich sehe, wie etliche Leute nach wie vor große Mengen von Öl, Reis oder Nudeln einkaufen. Was wollen die damit?“

Hamstertrieb als anhaltendes Phänomen

Über die Gründe des Hamstertriebs ist in der jüngeren Vergangenheit viel diskutiert worden – Psychologen und Sozialforscher benennen eine Mischung aus Herdentrieb und persönlichen Befürchtungen, in Zeiten des eigentlichen Überflusses plötzlich Dinge nicht verfügbar zu haben. Entsprechend lagern mittlerweile überproportional viele Lebensmittel und andere Produkte in heimischen Schränken statt in Supermarktregalen. Auch bisweilen dramatisierende Medienberichte, die Sozialen Medien und das persönliche Umfeld verstärken laut Experten den Effekt.

Der Bonner Discounter-Mitarbeiter äußert einen weiteren Eindruck: „Wir bekommen nicht viel von den Hintergründen mit, aber ich sehe ja, dass Teile des Sortiments weiterhin nicht oder in geringeren Mengen geliefert werden.“ Dies passt zu den Beobachtungen von Branchenvertretern. Laut Jannis Vassiliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Bonn/ Rhein-Sieg/Euskirchen, sei das Hamstern bei vielen Lebensmittelgeschäften aktuell kein großes Problem. „Natürlich kommt es vor, dass Produkte einen halben Tag vergriffen sind, doch Supermärkte können darauf sehr schnell reagieren und die Regale erneut befüllen. Die Zentrallager sind voll, so dass das Potenzial an Lieferungen in den meisten Fällen kein Problem darstellt.“

Gleichwohl könnten in den Lieferketten Probleme auftreten, da Lastwagen und Personal fehlten. „Es ist aber keinesfalls so, als sei die Lebensmittelversorgung gefährdet, sodass Hamstern, egal welcher Produkte, keinen Sinn macht“, betont Vassiliou.

Rohstoffknappheit und langsame Lieferketten

Manon Struck-Pacyna bringt auf GA-Anfrage den Aspekt einer derzeit herrschenden Rohstoffknappheit ein, weshalb auch die Preise gestiegen seien: „Diese Krise ist nicht nur auf den Krieg zurückzuführen, sondern es sind auch noch Auswirkungen der Corona-Pandemie“, sagt die Sprecherin des Lebensmittelverbands Deutschland.

Vereinzelt leere Regale könnten also sowohl auf das Hamstern als auch auf nicht verfügbare Kontingente zurückzuführen sein – oder eben ein Zusammenspiel aus beiden Szenarien. „Dies spüren vor allem die Tafeln, denn wenn der Handel leere Regale hat, kann er auch nichts mehr spenden. Schon während der Corona-Pandemie und den damals aufkommenden Hamsterkäufen galt deshalb, dass wir uns alle solidarisch verhalten sollten. Gerade mit Blick auf diejenigen, die weniger Geld zur Verfügung haben.“ Seit Wochen seien vor allem die günstigen Lebensmittel in besagten Bereichen begehrt bis temporär vergriffen.

Auch Verpackungen sind derzeit rar

Auf die Frage nach Gründen für bisweilen ausbleibende Lieferungen von Mehl, Nudeln, Müsli oder Reis bringt Peter Haarbeck vom Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) einen weiteren Aspekt ins Spiel: Auch Verpackungsmaterial sei derzeit knapp. „Nicht nur Glasflaschen für Öl fehlen, sondern alle Verpackungshersteller sind betroffen. Wir merken es besonders beim Verpacken von Mehl. Die Papierpreise sind explodiert.“