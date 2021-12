Abschluss mit Performance : Kunstprojekt verabschiedet sich aus der Kaiserpassage

Bonn Das Kuntsprojekt Passage zieht wieder aus der Kaiserpassage aus. Nach eine Text- und Ton-Collage zum Abschluss zeigt sich die Initiatorin zufrieden.

Gut neun Monate hatte das Kunstprojekt Passage die leerstehenden Geschäfte in der Kaiserpassage als Ausstellungsräume für wechselnde Projekte genutzt. Am vergangenen Mittwochnachmittag bildete nun die Text- und Ton-Collage des Musikers Christoph Dahlhausen und des Schauspielers Timo Berndt den Abschluss. „Das Projekt muss einen Anfang und ein klares Ende haben“, erklärt die Künstlerin und Initiatorin Sybille Feucht. „Wir wollten es nicht einfach still auslaufen lassen.“