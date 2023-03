Prozessauftakt in Bonn Ex-Schwägerin auf der A565 ausgebremst und mit Messer verletzt

Ruhig, schweigsam – fast schon ein wenig schüchtern wirkte der 43-jährige Angeklagte, als er von zwei Justizwachtmeistern aus der Arrestzelle im Keller des Bonner Landgerichts in den Verhandlungssaal geführt wurde. Der geschiedene zweifache Vater muss sich seit diesem Donnerstag wegen versuchten Mordes, Bedrohung und Beleidigung vor dem Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Klaus Reinhoff verantworten. Er soll am Mittag des 16. Oktober vergangenen Jahres an der Abfahrt Lengsdorf der Autobahn 565 einen Wagen ausgebremst und zum Stehen gebracht haben und die Fahrerin – seine ehemalige Schwägerin – mit einem Meserstich in die Seite schwer verletzt haben.