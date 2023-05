Prozess am Landgericht Bonn Mutmaßlicher Serieneinbrecher wurde sorglos und steht bald vor Gericht

Letztlich wurde ihm seine Sorglosigkeit zum Verhängnis: Ein 42-jähriger Mann muss sich demnächst vor dem Landgericht Bonn verantworten, weil er in neun Häuser beziehungsweise Wohnungen in der ganzen Stadt sowie in einem Fall in Bornheim eingebrochen sein soll. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Wohnungseinbruchdiebstahls in neun Fällen gegen den einschlägig Vorbestraften erhoben. In zwei Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Dank mehrerer am Tatort hinterlassener Spuren wie Handabdrücken oder Blutstropfen konnten die Ermittler schnell einen Treffer in der DNA-Datenbank landen.