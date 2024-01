Organspende-Kampange in Bonn Leberversagen in der 30. Schwangerschaftswoche

Die Ärzte kämpften nicht nur um Montinis Leben, sondern auch um das Leben ihres ungeborenen Kindes. In einer Not-OP wurde versucht, ihre Tochter per Kaiserschnitt zu retten, während die Mutter in Narkose lag. Dank des schnellen Handelns und der Entschlossenheit ihrer Ärzte konnte die Kölnerin gerettet werden. In einem Wettlauf gegen die Zeit erhielt sie innerhalb von 26 Stunden ein lebensrettendes Spenderorgan. Nur wenige Tage später kam die erlösende Nachricht: Sie war Mutter einer gesunden Tochter geworden.