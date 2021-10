Krisenland Afghanistan : Letzte Bonner Familie aus Kabul ausgereist

Erneut konnte eine Bonner Familie Afghanistan per Flugzeug verlassen. Foto: dpa/Bernat Armangue

Bonn Vier Kinder und ihre Mutter haben am Donnerstag Kabul per Flugzeug in Richtung Katar verlassen. Damit sind nach GA-Informationen alle Bonner mit afghanischen Wurzeln aus Afghanistan ausgereist, die in den vergangenen Monaten dort fest saßen.



Für vier Kinder aus Bonn und ihre Mutter ist am Donnerstag eine wochenlange Zeit von Strapazen und Ungewissheit zu Ende gegangen. Die Familie konnte per Flugzeug aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausreisen. Damit hat nach GA-Informationen die letzte in Bonn beheimatete Familie Afghanistan verlassen, nachdem zwischenzeitlich mindestens 24 Menschen mit Wohnsitz in Bonn in dem Krisenland festsaßen.

„Die Familie hat am Donnerstag ein Flugzeug bestiegen, das in die katarische Hauptstadt Doha fliegen sollte“, sagte Claudia Köse, Leiterin der Bonner Carl-Schurz-Grundschule. Sie hat in den vergangenen Wochen Kontakte zu den Familien von Bonner Kindern, die in Afghanistan festsaßen, und deren Schulen gepflegt. Die Ausreise sei vom Auswärtigen Amt ermöglicht worden. „Zunächst stand die Mutter gar nicht auf der Passagierliste, es gab unsichere Stunden“, sagte Köse. Schließlich habe auch die Frau sich zum Gate des Kabuler Flughafen begeben können.