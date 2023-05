Aktionen in Bonn und Köln am Mittwoch „Letzte Generation“ will sich bei Protest nicht ankleben

Die Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ planen für diesen Mittwoch Protestmärsche in Köln und in Bonn. In Bonn soll der Protestmarsch laut Robin Napiany, Sprecher der hiesigen Regionalgruppe der Letzten Generation, um 16.30 Uhr am Hofgarten starten. Laut einer Presseerklärung der Aktivisten wollen sich diese dabei nicht auf dem Asphalt festkleben. Auch seien keine Sitzblockaden auf Straßen geplant. Die Märsche seien eine neuartige Protestform, die es noch mehr Menschen ermöglichen solle, sich dem Protest anzuschließen. Wie berichtet, fordert die Letzte Generation, dass die Bundesregierung wegen des Klimawandels eine Notfallsitzung der Gesellschaft einberuft.